Per rinascere e scoprirsi

La rinascita della natura in primavera è un grande “libro” di insegnamenti spirituali.Osservare il risveglio della natura in questa stagione può essere una occasione straordinaria di meditazione e di crescita spirituale. La natura che si risveglia ci offre un modello di come vivere in armonia con il cambiamento, coltivare la consapevolezza e abbracciare la realtà così com’è, senza attaccamenti. Perciò la primavera può essere vista non solo come un evento naturale, ma anche come un’opportunità per risvegliare il nostro spirito, lasciar andare il passato e aprirci a una nuova, più profonda consapevolezza della vita. Selene Calloni Williams spiega la sua rubrica Agorà: «Ogni parola è un’operazione sciamanica» X Selene Calloni Williams: «Si celebra la continuità del ciclo della vita»Durante l’inverno la natura pare trattenersi in un sonno sacro: il seme si rifugia nel grembo della terra, custodito dal gelo, mentre il letargo e il manto candido della neve avvolgono ogni cosa in un silenzio ovattato.