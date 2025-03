Metropolitanmagazine.it - Per questa primavera da non perdere la collab UGG x Ambush

Unaa dir poco soffice e fluffy, quella UGG x. Il notissimo brand di stivali da montagna incontra il marchio giapponese, in una collezione soffice e pensata per portare il comfort nella vita quotidiana ma senza rinunciare allo stile. UGG è un noto marchio di Deckers Brands, brand globale di lifestyle con sede in California. Il brand americano e il brand giapponese presentano due modelli: una Mary Jane e un penny loafer, ma in modo audace e inaspettato.UGG x, laprimaverile dedicata al comfort Quattro pezzi dedicati all’approccio innovativo e di materiali caratterizzanti ma soprattutto dedicati alla comodità. I veri protagonisti della collezione sono infatti i materiali, di altissima qualità, che si fondono con l’inconfondibile design dei due brand.nasce nel 2008 come linea di gioielli, ma negli anni si è rapidamente affermata anche nel mondo della moda.