Agi.it - Per la prima volta eseguita una bioprotesi aortica all'interno di una precedente bioprotesi

Leggi su Agi.it

AGI - Per lain letteratura, l'Ospedale San Camillo Forlanini di Roma ha eseguito un intervento di TAVI in TAVI - impianto dall'arteria femorale di una nuovaall'di unadanneggiata - in una paziente affetta dalla rarissima Sindrome di Morquio. L'intervento, realizzato con successo dal Dott. Francesco De Felice e dalla Dott.ssa Diana Chin della equipe di Cardiologia Interventistica ha rappresentato l'unica valida opzione terapeutica per la sopravvivenza della paziente.La Sindrome di Morquio (mucopolisaccaridosi di tipo IV) è una rara malattia genetica, con incidenza 1 su 300.000. Comporta l'accumulo di zuccheri complessi (glicosaminoglicani) nel corpo, causando problemi muscoloscheletrici, tra cui una statura minuta e compromettendo la funzionalità di organi vitali come il cuore e i polmoni.