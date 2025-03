Iodonna.it - Per la gioia dei fan più curiosi, l'attore ha anche parlato del suo rapporto con il sesso davanti alla cinepresa

Leggi su Iodonna.it

"Un agente in borghese, eppure riconoscibilissimo. Ieri sera, domenica 30 marzo, Daniel Craig, celebrebritannico famoso i suoi cinque ruoli da protagonista in 007, è stato ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, dove ha presentato il suo nuovo film Queer, diretto da Luca Guadagnino. Il divo hadella propria esperienza nel cinema, del ruolo che lo ha reso celebre e della sua nuova sfida artistica. Daniel Craigcerimonia per la stella sulla Walk of Fame guarda le foto Daniel Craig da Fazio: «Ilnon mi imbarazza»Durante l’intervista, Craig ha ricordato con emozione il periodo in cui ha interpretato James Bond, definendolo «una delle più grandi gioie della mia vita».