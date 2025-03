Quifinanza.it - Per il nucleare in Italia maxi investimento del Governo da 200 milioni

Prende forma il primono nel nuovo. Da un incontro tra il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e quello delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso sarebbe nata l’idea di utilizzare alcune società partecipate statali per entrare nel capitale di Newcleo, una delle aziendene più avanzate nel settore.Al momento l’è ancora un’indiscrezione, riportata dall’agenzia di stampa Ansa, ma i comunicati usciti dall’incontro citano l’azienda e sembrano andare verso questa direzione. Gli ostacoli però sono ancora molti.L’incontro delsulProcede il progetto di ritorno aldeldi Giorgia Meloni. Dall’incontro tra Pichetto Fratin e Urso è emersa una nota molto ottimista: “Ilintende sostenere concretamente il rafforzamento della filiera industriale nazionale dedicata all’energiainnovativa, riconoscendone l’importanza fondamentale per garantire sicurezza energetica, sostenibilità ambientale e competitività tecnologica del Paese” recita il testo.