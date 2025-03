Ilnapolista.it - Per il Bayern, la prima regola della medicina è che ha sempre ragione il Bayern (Süddeutsche)

Lasi concentra sul caso Davies: ilMonaco continua a voler intraprendere un’azione legale contro la Federazione canadese, imputata comeresponsabile dell’utilizzo di Alphonso Davies in una gara contro gli Usa (poi vinta per 2-1) dichiarata “inutilmente rischiosa” a causa delle condizioni già precarie del terzino sinistro dei bavaresi, che avrebbe poi portato alla rottura del legamento crociato per il calciatore (con danni evidenti recati alla rosa del, che sfiderà l’Inter ai Quarti di Champions a metà aprile ndr). Il quotidiano tedesco analizza però la liceitàcausa che vorrebbe portare avanti lo storico club di Bundesliga.È davvero lecita la protesta delper l’infortunio a Davies? ()Analizza così il fatto la Suddeutsche:«Mandare il giocatore infortunato su un volo intercontinentale di dodici ore senza un esame medico approfondito è, a nostro avviso, gravemente negligente e una chiara violazione del dovere di diligenza medica», ha detto con rabbia il tecnico del