Quotidiano.net - Pensione, arriva la conferma: 3 mesi in più dal 2027. Ma il Governo vuole bloccare l’aumento

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 31 marzo 2025 – Un copione annunciato, sperando in un lieto fine su cui ilassicura non ci saranno sorprese. I dati diffusi oggi dall’Istat certificano una crescita della speranza di vita a 65 anni, salita nel 2024 a 21,2 anni. Si tratta del dato più alto da quando esistono le serie storiche e certifica, come conseguenza diretta, il potenziale aumento dell’età pensionabile a partire dal. Serviranno, senza correzioni in corsa, 67 anni e treper uscire dal lavoro con ladi vecchiaia, 43 anni e un mese di contributi per avere diritto allaanticipata. Si tratta, in entrambi i casi, di un aumento di tre. E certifica quanto denunciato dalla Cgil nei giorni scorsi, con il sindacato che ha lanciato l’allarme sul rischio di 44mila esodati. Ammonterebbe a questa cifra, infatti, il numero di persone che sono usciti dalle loro aziende con accordi di iso, con scivoli fino a sette anni, espansione o solidarietà.