Pellemoda, qualità parità di genere e artigianalità portano risultati

DAVANTI ALLA PORTA DI INGRESSO ci sono due bottali per conciare la pelle, antichi, ma perfettamente conservati. Appena entrati, un lungo divano di pelle fronteggia un’installazione artistica a tutta parete su cui campeggia un ritratto multicolore di Jim Morrison. La hall del quartier generale didenota un’anima multiforme dalla personalità forte, dove l’amore per l’artigianato si intreccia con l’innovazione. Riflesso dell’azienda e, in qualche misura, anche di Azzurra Morelli (nella foto sotto), ceo di, azienda che crea capi in pelle destinati al mercato della moda di lusso. Trecento dipendenti, oltre l’80% donne, 83 milioni di fatturato nel 2024 e acquisizioni di società minori che hanno portato alla nascita della Holding Morelli nel 2020. Holding di cui fa parteinsieme all’altra azienda operativa del gruppo, la Hostage, nata nel 2007 e specializzata in capi di abbigliamento in tessuto con focus sulle lavorazioni avanzate.