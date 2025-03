Lanazione.it - Pelago festeggia i nuovi spogliatoi: "Primo passo per crescere"

Leggi su Lanazione.it

Taglio del nastro per ial campo sportivo delcalcio. Un evento di grande rilevanza che dà ulteriore forza al sodalizio biancoverde. Ilvanta 200 tesserati nel settore giovanile e una squadra di Seconda categoria ai primi posti della classifica. Il club ha un forte radicamento sul territorio ed è punto di riferimento per i tanti sportivi e le loro famiglie. Presenti il governatore della Toscana Eugenio Giani, il sindaco diNicola Povoleri, i dirigenti Figc-Lnd Paolo Mangini e Roberto Bellocci, il presidente delMassimo Grifoni, il parroco don Marcello, insieme a numerosi sostenitori e ai bambini della scuola calcio. Parole di elogio da parte di Giani: "Il lavoro di squadra porta sempre ottimi risultati. Il Comune di, col sostegno della Regione Toscana, è riuscito a trovare le risorse per questa importante realizzazione.