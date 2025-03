Scuolalink.it - Pedagogia steineriana: un’educazione armonica

Leggi su Scuolalink.it

Nel panorama dell’educazione, lasi distingue per il suo approccio olistico alla crescita del bambino. Fondata dal filosofo e ricercatore austriaco Rudolf Steiner tra il XIX e il XX secolo, questa metodologia pone l’accento sull’armonia tra pensiero, emozione e azione. La prima scuola Waldorf nacque nel 1919 a Stoccarda, in Germania, per i .Scuolalink.