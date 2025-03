Juventusnews24.com - Pecci sta con Vlahovic: «Deve fare il titolare, i numeri parlano per lui. E quel bianconero deve giocare sempre»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24ha parlato die non solo: il suo commento sulla Juventus dopo l’arrivo di Igor Tudor in panchinaEraldo, a La Domenica Sportiva, ha parlato così della Juventus.– «? La prova non è stata esaltante di tutta la squadra, però nel solco juventino vincere è la cosa determinate. Tudor è juventino infatti è applaudito e apprezzato da tutti e i particolari sono stati esaltati anche se magari contavano poco. Vedremo più avanti se sarà una nuova Juve. Io credo chedebbail, perché iper lui. Detto che Yildiz fosse il talento migliore di questa squadra, lo sapevano tutti, forse solo chi dovevale scelte non lo sapeva. Anche se sbaglia due partitecontinuare aperché èlo che ha talento più di tutti».