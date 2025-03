Ilgiorno.it - Paura in un maneggio: ragazza cade da cavallo. Corsa in ospedale

Rovinosa caduta da, ieri attorno alle 9.30 all’interno deldi cascina San Marco. Una 17enne residente in un paese del centro lodigiano stava effettuando un giro sul dorso dell’animale quando è scivolata dalla sella ed è caduta a terra. L’ambulanza con l’automedica del 118 sono arrivati sul posto in codice rosso: la giovane, rimasta sempre cosciente, è stata socsul posto e successivamente trasferita al pronto soccorso dell’San Matteo di Pavia dove sono stati approfonditi gli accertamenti clinici. Sono invece finiti al Policlinico di Milano in codice giallo i quattro occupanti delle vetture che in via Secondo Cremonesi a Lodi, poco prima dell’una, sono rimasti coinvolti in un incidente: tra di loro anche un bambino di nove anni.