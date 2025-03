Abruzzo24ore.tv - Paura a Martinsicuro: Cinque Banditi Armati di Pistola Svaligiano una Villa

Teramo -malviventidiirrompono in una, rubano oggetti preziosi e armi. Indagini in corso da parte dei carabinieri per rintracciare i colpevoli. Nella serata di ieri, una tranquilla zona diè stata teatro di un'incursione da parte diindividuidi. Dopo aver forzato una finestra, hanno preso di mira unaisolata, minacciando la famiglia presente e rubando oggetti di valore, tra cui armi legalmente detenute. L'episodio si è concluso con la fuga dei malviventi a piedi nelle campagne circostanti, ma per fortuna senza feriti. Le indagini sono in corso con il supporto delle forze dell'ordine locali. leggi tutto