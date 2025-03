Oasport.it - Pattinaggio artistico: i posti per l’Italia ai Mondiali 2026. La situazione resta immutata

I Campionatidi, terminati la scorsa settimana sul ghiaccio del TD Garden di Boston, sono stati importanti su più fronti. Oltre infatti all’assegnazione canonica delle medaglie, la rassegna ha distribuito numerosi pass per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, determinando anche la composizione degli spot in vista della rassegna iridata delche, ricordiamo, si svolgerà in Europa, nello specifico a Praga, dal 23 al 29 marzo.In virtù dei risultati ottenuti, la Nazionale italiana il prossimo anno si presenterà con lo stesso contingente di pattinatori. In campo maschile, considerato la decima e la tredicesima posizione di Nikolaj Memola e Daniel Grassl, il nostro Paese potrà contare su duespeculare nelle coppie, grazie al bronzo di Sara Conti-Niccolò Macii, così come nella danza sul ghiaccio per via del quarto posto di Charléne Guignard-Marco Fabbri.