Passaporti, possibili in 54 uffici postali: ecco dove

Tempo di lettura: 3 minutiL’obiettivo è quello di rendere più brevi di attesa evitando ai cittadini dirsi recare in più. È questo il senso dell’iniziativa che vede insieme Polizia di Stato e Poste Italiane per la richiesta del passaporto che è stata illustrata dal direttore della filiale di Napoli, Carlo Orefice; dal questore di Napoli, Maurizio Agricola e dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.Gliinteressati sono 42 in provincia di Napoli e 12 nel capoluogo. I cittadini potranno prenotarsi presso uno dei 54abilitatiavranno latà di consegnare tutti i documenti, eseguire le procedure di identificazione richieste ed effettuare contestualmente anche i versamenti dovuti. Inoltre potranno chiedere di ricevere al domicilio il documento al domicilio, con un plico assicurato o in alternativa di ritirarlo in questura.