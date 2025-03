Pasquetta elettronica a Napoli | il Circoloco trasforma il Centro Direzionale in una mega discoteca a cielo aperto

Leggi su Ildenaro.it

Lunedì 21 aprile, giorno disi prepara a vivere una giornata all’insegna della musicadi livello internazionale. Il cuore moderno della città, il, si trasformerà in una gigantesca pista da ballo aper ospitare il ritorno di uno degli eventi più iconici della scena clubbing mondiale: il.Dalle 12 fino a mezzanotte, per ben dodici ore consecutive, le pulsanti sonorità della musicasaranno le protagoniste assolute, animando uno scenario urbano caratterizzato dalla sua architettura futuristica e dai suoi ampi spazi. Dopo il successo dell’edizione 2024 che aveva infiammato l’ex Base Nato, il celebre collettivo nato a Ibiza, vero e proprio fenomeno globale capace di influenzare le tendenze del clubbing in ogni angolo del pianeta, torna acon un appuntamento ancora più ambizioso e coinvolgente.