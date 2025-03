Pasqua 2025 in Toscana con bambini | dove andare

Leggi su Corrieretoscano.it

Laè un momento speciale per grandi e piccini, un’occasione perfetta per condividere momenti di gioia, tradizioni e divertimento in famiglia.Quando ci sono, la festività acquisisce un valore ancora più magico, grazie alla possibilità di coinvolgerli in attività creative, giochi e scoperte che stimolano la loro curiosità. Laè ricca di attività divertenti per trascorrere unaindimenticabile con i più piccoli, tra uova colorate, lavoretti fai-da-te e tradizioni che, anno dopo anno, continuano a regalare sorrisi e ricordi speciali.Vediamone alcune, piu economiche e meno, che sicuramente attireranno l’attenzione dei piu piccoli.Caccia al tesoro botanico alla Villa Reale di Marlia (Lucca) Situata nel cuore della, vicino lucca, La Villa Reale di Marlia, con la sua lunga storia, è un luogo che racchiude tracce di epoche medievali e trasformazioni secolari.