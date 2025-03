Juventusnews24.com - Pasagic Juve, il difensore che ha stregato mezz’Europa in prova a Vinovo: tutti i dettagli sul futuro del talento bosniaco

di Nicolò Corradino, ilche hain: gli ultimissimi aggiornamentiAè aria di provini in vista della nuova stagione. Lasta conoscendo molti ragazzi interessanti da tutta Europa e tra questi c’è sicuramente Edvin Pašagi?,classe 2009 del Malmo U17. Come appreso dantusnews24, il calciatore è venuto innelle scorse settimane, in quanto piace al club bianconero in vista della prossima sessione estiva, e ha potuto apprezzare le strutture bianconere. Tuttavia, come riportato da Sportitalia, sul giocatore c’è una forte concorrenza da tutta Europa: il Feyenoord, la Dinamo Zagabria e il Basilea hanno mostrato interesse.Leggi suntusnews24.com