Quotidiano.net - Partinico, massacrato di botte davanti alla moglie e al figlio per una lite in strada: è morto in ospedale

Leggi su Quotidiano.net

Palermo, 31 marzo 2025 - La squadra mobile e i carabinieri di Palermo hanno fermato con l'accusa di omicidio preterintenzionale Leonardo e Antonino Failla, 43 e 30 anni. I due fratelli, ieri sera, hanno avuto una violentain, a, con un fruttivendolo 45enne, Gioacchino Vaccaro. Dopo la discussione l'uomo è andato inper farsi medicare, ma ha avuto un malore ed è. La dinamica della vicenda è ancora tutta da accertare. Tra le ipotesi c'è che la vittima sia morta per una emorragia interna provocata dalle percosse. La procura di Palermo ha disposto l'autopsia sul corpo del 45enne, arrivato in seguito a una violenta aggressione subita da due fratelli che in serata si sono costituiti ai carabinieri. Dopo ore di ricovero il cuore di Vaccaro non ha retto. La vittima era molto conosciuta in paese perché gestiva a Largo Avellone un negozio di ortofrutta.