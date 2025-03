Inter-news.it - Parma-Inter, tutto esaurito al Tardini in meno di un’ora! La situazione

Il prossimo impegno di campionato vedrà l’giocare in casa del. Esauriti in breve tempo i biglietti allo stadioper assistere alla partita tra i ducali e i campioni d’Italia.LA PARTITA – Il 31° turno di Serie A vede di fronte. I nerazzurri ritrovano sabato alle 18 una vecchia conoscenza come Christian Chivu, ex giocatore e allenatore della Primavera dell’, ora guida tecnica degli emiliani. Dopo la vittoria del Napoli contro il Milan nel posticipo di ieri sera, in risposta al successo dei nerazzurri contro l’Udinese, gli azzurri sono tornati a soli 3 punti di distanza dalla squadra di Inzaghi. L’non può quindi abbassare la guardia e inceppare in dei passi falsi, per mantenere la prima posizione in campionato. La trasferta di, contro una squadra in piena lotta salvezza da disputare tra derby di Coppa Italia e andata con il Bayern Monaco, non potrà essere sottovalutata.