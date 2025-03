Milanotoday.it - Parla Ibrahimovic: "Sono stato male, ho preso un virus e perso 3 kg"

Leggi su Milanotoday.it

"La verità è che, perché hounperdendo tre kg. Ma adesso sto meglio epresente per aiutare tutti in campo e fuori come prima". Ci ha pensato così l'advisor del Milan Zlatana mettere a tacere le voci sulla sua assenza da Milanello nelle ultime.