Brindisireport.it - Pareggio tra Virtus Francavilla e Us Città di Fasano: finisce 1-1

Leggi su Brindisireport.it

FONTANA -in parità sull’1-1 la sfida della “Giovanni Paolo II” (oggi “Nuovarredo Arena”) trae USdi, valida per la 12esima giornata di ritorno della Serie D-Girone H 2024/25. Risultato nel complesso giusto per quanto visto in campo e deciso.