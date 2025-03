Firenzetoday.it - Parcheggio scambiatore, stangata d'aprile: aumenti tra il +50 e il +150%

Leggi su Firenzetoday.it

d'e opposizioni in rivolta. Da domani, 1° d', aumenta il prezzo della sosta aldi viale Guidoni, come si può leggere on line sul sito della società Servizi alla Strada, unpensato come nodo di interscambio per consentire a chi arriva da.