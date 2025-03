Ilfattoquotidiano.it - Paolini si separa dal suo storico allenatore Furlan. E ora? “Errani pronta a diventare la nuova coach”

Dopo 10 anni, le strade di Jasminee del suoRenzosino. “Voglio dire un enorme grazie a Renzoper tutto quello che ha fatto per me. Abbiamo fatto un viaggio straordinario, abbiamo condiviso momenti indimenticabili, tra cui un incredibile 2024, la finale a Wimbledon e al Roland Garros, l’oro olimpico a Parigi. E anche nel 2025 siamo partiti alla grande”, ha scritto la tennista in un post su Instagram dedicato al suo. Nonostante nel messaggio non ci sia alcun annuncio in merito al suo successore La Gazzetta dello Sport suggerisce la possibilità che la sua grande amica Sara, con cuiha vinto l’oro olimpico alle scorse Olimpiadi di Parigi, possala sua allenatrice.sino dopo un decennio di ascesa continua.