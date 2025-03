Ilnapolista.it - Paolini e Furlan si separano. L’azzurra: «Abbiamo condiviso momenti indimenticabili». Errani nuova coach?

Leggi su Ilnapolista.it

Poco fa, come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia della separazione tra Jasminee Renzo. Ad annunciare l’interruzione del rapporto professionale con l’ormai suo exè stata la stessa numero 6 al mondo, tramite un lungo messaggio posato su Instagram.Leggi anche: Sinner, la squalifica non è poi così male: va al mare, si allena e gira per Montecarlo col monopattino elettrico, è addio: l’annuncio del«Dopo 10 anni straordinari insieme, voglio dire un enorme grazie a Renzoper tutto quello che ha fatto per me.fatto un viaggio straordinario,, tra cui un incredibile 2024, la finale a Wimbledon e al Roland Garros, l’oro olimpico a Parigi. E anche nel 2025 siamo partiti alla grande», ha scritto la 29enne toscana.