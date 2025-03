Inter-news.it - Panucci: «L’Inter ha la rosa per andare fino in fondo a tutto!»

Leggi su Inter-news.it

parla delladelche è ancora in corsa in tutte le competizioni possibili. Il suo intervento sui nerazzurri.IN– Christian, a Pressing, così sulle vittorie delle prime due in classifica: «Il Napoli ha qualità e carattere del proprio allenatore. Anchenella ripresa ha fatto un po’ il passo indietro, un po’ le grandi squadre si rilassano quando è così. Ma ha fatto una grande partita, campionato che resta bellissimo. I grandi giocatori si differenziano proprio su questo: giocare la domenica e dimenticare il mercoledì e viceversa.ha laperinsu. Io da giocatore sogno di giocare tante partite. È un privilegio anche se c’è un consumo fisico e mentale».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «ha laperin!»)© Inter-News.