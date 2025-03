Pallamano qualificazioni Mondiali 2025 | 18 azzurre convocate per i playoff contro la Romania

Leggi su Sportface.it

Ci siamo, per l’Italia è quasi arrivato il momento di scendere in campo per leaifemminili di. Dopo aver ottenuto a ottobre il passaggio dal primo al secondo turno, tra pochi giorni sarà il turno della doppia sfida deila. In palio c’è un posto alla fase finale della rassegna iridata. La gara di andata si disputerà ne «La Casa della» di Chieti il 9 aprile alle ore 18:00. Alla stessa ora del 13 aprile, poi, il ritorno in trasferta, a Bistrita. Lasi presenta all’appuntamento senza aver avuto il bisogno di passare dal primo turno. Questo per effetto dell’undicesimo posto agli ultimi europei.120 minuti per decretare chi andrà aiche si terranno tra il 26 novembre e il 14 dicembre tra Paesi Bassi e Germania. I due Paesi ospitanti sono già qualificati di diritto.