Oasport.it - Pallamano, Italia Femminile: le convocate per i playoff mondiali contro la Romania

Leggi su Oasport.it

In vista del decisivo terzo turno deidi qualificazione aiFemminili 2025, l’del dt Alfredo Rodriguez Alvarez ha scelto le sue.La doppia sfida si giocheràla, con andata il 9 aprile a Chieti (nella sede del Centro Tecnico Federale) e ritorno in trasferta il 13 aprile. Lo staff tecnico azzurro ha selezionato 18 giocatrici: 2 portieri e 16 giocatrici di movimento, che si raduneranno già il prossimo 6 aprile.Nella lista dellespiccano i nomi delle rientranti Giada Gabbo e Bianca Barbosu, così come Irene Stefanelli, senza dimenticare la pivot Violetta Vegni. Possibile debutto per l’ala Chiara Ferrara. Nel reparto portieri, assente Francesca Luchin: ad essere scelte sono Maddalena Cabrini e Margherita Danti.Di seguito l’elenco delleper la doppia sfida che vale un posto aiFemminili 2025 di