Oasport.it - Pallamano femminile, le convocate dell’Italia per i play-off ai Mondiali contro la Romania

In vista del decisivo terzo turno dei-off di qualificazione aidi2025, l’Italia del DT Alfredo Rodriguez Alvarez ha diramato l’elenco delle: la doppia sfida si giocheràla, con andata il 9 aprile a Chieti (nella sede del Centro Tecnico Federale) e ritorno in trasferta il 13 aprile. Lo staff tecnico azzurro ha selezionato 18 giocatrici: 2 portieri e 16 giocatrici di movimento, che si raduneranno già il prossimo 6 aprile. Nella lista dellespiccano i nomi delle rientranti Giada Gabbo e Bianca Barbosu, così come Irene Stefanelli, senza dimenticare la pivot Violetta Vegni. Possibile debutto per l’ala Chiara Ferrara. Nel reparto portieri, assente Francesca Luchin: ad essere scelte sono Maddalena Cabrini e Margherita Danti.LEPORTIERI: Maddalena Cabrini (PO – 2004 – Bergerac Handball\FRA), Margherita Danti (PO – 2006 – Jomi Salerno).