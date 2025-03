Lapresse.it - Palermo, muore dopo lite in strada per difendere il figlio 17enne a Partinico

Un fruttivendolo di 45 anni, Gioacchino Vaccaro, è morto sabato sera nell’ospedale diun’aggressione subita per aver cercato diil. I due presunti aggressori, Leonardo e Antonio Failla di 43 e 30 anni, sono stati fermati per omicidio preterintenzionale. Sarà l’autopsia a stabilire con certezza le cause della morte di Vaccaro ma da una prima ipotesi il decesso sarebbe dovuto a un’emorragia interna, secondo gli inquirenti riconducibile all’aggressione.in, la ricostruzione dei fattiSecondo una prima ricostruzione la vittima era scesa inperildi 17 anni, aggredito dai due fratelli. Il ragazzo camminava in largo Avallone con la madre quando sarebbe stato sfiorato dall’auto dei due, che passava ad alta velocità.