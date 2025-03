Palermo morto per le botte durante una lite in strada si consegnano i due fratelli | i dubbi degli inquirenti e i video delle telecamere

Leggi su Open.online

Dopo una breve fuga, si sono consegnati nella caserma dei carabinieri i duedi Partinico, nel Palermitano, che nella serata di ieri, domenica 30 marzo, hanno pestato a sangue e ucciso peril 45enne Gioacchino Vaccaro. I due, di 40 e 43 anni, si trovano in stato di fermo con l’accusa di omicidio preterintenzionale e sono stati sentiti tutta la notte. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio. Le prime ricostruzioni davano per certo l’intervento di Vaccaro in difesa del figlio 17enne, che sarebbe stato aggredito dai due uomini dopo essersi lamentato della velocità a cui stavano viaggiando in automobile. Secondo quanto riferisce l’Adnkronos, però, gli investigatori starebbero tentando di chiarire il ruolo della moglie e del figlio della vittima.IRiguardo all’aggressione in largo Vallone al momento si possono formulare solo ipotesi.