Laprimapagina.it - Palermo, Messina e il mondo universitario sotto choc per l’omicidio di Sara Campanella

Profondo sgomento ae nell’intero ambienteper la tragica morte di, 22enne tirocinante di infermieristica, uccisa a coltellate a.L’aggressione è avvenuta in viale Gazzi, nei pressi dello stadio “G. Celeste”. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane sarebbe stata colpita mortalmente al collo da un ragazzo che, dopo l’attacco, è fuggito. La ferita, che le ha reciso la giugulare, si è rivelata fatale nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori e il ricovero d’urgenza al Policlinico.era iscritta alla facoltà di Scienze infermieristiche die si trovava in città per il tirocinio. Alcuni testimoni hanno riferito di una lite, avvenuta intorno alle 17, tra la vittima e il giovane aggressore prima che quest’ultimo la colpisse.