Lapresse.it - Palermo, il sindaco di Partinico: “Comunità mortificata per l’ennesima volta”

Leggi su Lapresse.it

“Conoscevo la famiglia. Il suocero, il cognato, e una settimana fa avevo conosciuto proprio lui. Un ragazzo, un padre, un grande lavoratore. Siamo veramente mortificati tutti. Oggi ladisubiscemortificazione”. A dirlo a LaPresse è ildi, Pietro Rao, il giorno dopo la morte di Gioacchino Vaccaro, 45enne picchiato a morte a seguito di una lite stradale nel paese in provincia di. Per l’omicidio dell’uomo, che al momento dell’aggressione era in macchina con la moglie e il figlio 17enne, sono stati fermati i due fratelli Leonardo e Antonio Failla, di 43 e 30 anni. “E’ un momento drammatico per la– ha detto Rao -. Non è la primache piangiamo un figlio per futili motivi. L’anno scorso abbiamo perso un ragazzo a 20 anni e oggi ne perdiamo uno di 45.