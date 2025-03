Ilnapolista.it - Pagelle – Meret è l’arcangelo azzurro, Conte straordinario gestore dell’emergenza provocata da Aurelio

Ledi Napoli-Milan 2-1, a cura di Fabrizio d’Esposito.. Il giovaneche impedisce al Diavolo di accorciare le distanze poco dopo la mezzora. Addirittura riesce pure a bloccare il rigore del messicano rossonero: una parata che speriamo rovesci la malefica ciorta principiata col gol del romanista Angelino in pieno recupero. Se il Napule, in questa ultima domenica di marzo, può ancora “dare fastidio”, per dirla contianamente, il merito è di: basta questo per stasera, per lui – 7,5DI LORENZO. Si torna all’ancien regime del quattro-tre-tre e l’Eurocapitano lì a destra ha un abbrivio spettacolare, con la pelota che manda in gol Na-Politano, suo interlocutore prediletto. Detto questo, la pugna difensiva per lui è sovente una trincea di sofferenza, dapprima col solo Theo poi con Theo e Leao: i due saranno pure nottambuli e un po’ sfaticati ma sanno giocare eccome a calcio – 6,5RRAHMANI.