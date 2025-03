Pagelle Lazio-Torino 1-1 | Gineitis e Karamoh cambiano i granata male Dele-Bashiru

Leggi su Sportface.it

Lapareggia 1-1 all’Olimpico contro il. Lunga la lista degli assenti per Baroni, che deve ancora rinunciare a Tavares e Castellanos. Un passo falso per i biancocelesti, che si illudono con la rete del vantaggio di Marusic, prima della rete del pareggio nel finale di. Altra occasione persa per gli uomini di Baroni, dopo il pesante ko di Bologna. Adesso il quarto posto è lontano quattro punti e a quota 52 punti, appaiata ai biancocelesti, c’è proprio la Roma. Per il, invece, sono undici i punti nelle ultime cinque partite.Provedel 6.5Al 52? sfoggia una delle parate più belle della stagione. Un gesto tecnico da applausi, che gli permette di lasciarsi alle spalle qualche incertezza di troppo nell’avvio di campionato. La conclusione diper l’1-1? Non imparabileHysaj 6.