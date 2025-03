Pagelle Inter-Udinese 2-1 | Sommer +2 75! Flop subentrati – CdS

Inter-news.it - Pagelle Inter-Udinese (2-1): Sommer (+2) 7,5! Flop subentrati – CdS

L’ha vinto per 2-1 contro l’, raccogliendo la quinta vittoria di fila tra tutte le competizioni. Yanndecisivo nel finale. E nelledi, il Corriere dello Sport lo sottolinea.RITORNO CON VITTORIA –schiacciasassi nel primo tempo, da gestione con qualche rischio nella ripresa.è finita 2-1 a favore della formazione nerazzurra, che riparte bene dopo la sosta per le nazionali. Simone Inzaghi azzecca la formazione iniziale, con due “riserve” che decidono la partita di San Siro: ossia Marko Arnautovic e Davide Frattesi (clicca qui per vedere gol e highlights). Ma grande prestazione anche di Yann, prodigioso in dueventi su Lorenzo Lucca e Oumar Solet. Di seguito ledella partita, stilate dalla redazione del Corriere dello Sport.