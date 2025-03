Pagelle Inter-Udinese 2-1 | Mkhitaryan super! E spunta un 45 – TS

Inter-news.it - Pagelle Inter-Udinese (2-1): Mkhitaryan super! E spunta un 4,5 – TS

Leggi su Inter-news.it

protagonista di, partita finita 2-1. L’armeno ha brillato a San Siro e nelledi, stilate da Tuttosport, è il migliore in campo. Ma un giocatore nerazzurro è statobocciato.LE– L’va e non sbaglia il colpo contro l’di Kosta Runjaic (vedi gol e highlights). Grande prestazione di Henrikh, che è stato autore di un primo tempo sontuoso dove ha mandato in porta praticamente tutti. L’armeno, dopo alcuni partite pre-sosta sottotono, si è ritrovato. E per Simone Inzaghi si tratta di una buonissima notizia. Tuttosport ha stilato ledirisultato appunto il migliore in campo: si becca un bellissimo 7,5. Gli altri due a brillare sono Federico Dimarco (due assist) e Davide Frattesi. Per entrambi c’è un ottimo 7.