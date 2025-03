Ilfattoquotidiano.it - Padre e madre litigano furiosamente nella chat WhatsApp della scuola della figlia: arrestati per “molestie e disturbo alla quiete scolastica”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Spesso i genitori per comunicazioni urgenti scolastici o anche semplicemente per condividere opinioni o perplessità sul corpo docente, si organizzano insu. Ma a una coppia qualcosa è andato storto dal momento che ben sei ufficialipolizia si sono presentatiporta, facendo scattare l’arresto per “”, davanti agli occhi incredulidi 9 anni.È proprio quello che è accaduto al 50enne Maxie Allen e46enne Rosalind Levine, 46 anni, di Borehamwood, località dello Hertfordshire, al sud dell’Inghilterra. La polizia, dopo approfondite indagini di 5 settimane, ha concluso che non ci saranno ulteriori azioni contro la coppia, come riferisce il The Times.La lite con la Cowley Hill Primary School è iniziata dopo che Allen si è lamentato del processo di reclutamento di un nuovo preside.