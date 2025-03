Ilfattoquotidiano.it - P Zero, l’icona Pirelli è tutta nuova. Anche grazie all’intelligenza artificiale

C’è un filo rosso che unisce Ferrari F40, McLaren P1, Lamborghini Aventador e tanti altri modelli di dreamcar: si chiama P. Oggi, a quarant’anni dal debutto,presenta la quinta generazione del suo pneumatico più iconico, nato in pista e diventato un riferimento su strada per chi cerca emozioni di livello. Non è solo un pneumatico, è una tecnologia capace di trasformare ogni curva e ogni frenata in un gesto preciso, sicuro e coinvolgente.Il nuovo Psegna un vero salto generazionale.a intelligenzae simulazioni virtuali, il costruttore italiano ha perfezionato ogni dettaglio, riducendo gli spazi di frenata e migliorando l’handling su asciutto e bagnato. L’impronta a terra è stata ottimizzata, garantendo più grip e meno usura, per prestazioni che restano eccellenti dal primo, e fino all’ultimo chilometro.