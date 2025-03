Sport.quotidiano.net - Ozzano e Bologna 2016. Un turno da dimenticare

Leggi su Sport.quotidiano.net

Frenano sul più bello i New Flying Balls, che chiudono con una sconfitta (dopo 5 vittorie consecutive) il marzo tutto ozzanese che anticipa il ciclo di trasferte del prossimo mese a conclusione della seconda fase della poule-playoff di Interregionale. Per i palloni volanti arriva il ko contro i capitolini della Carver Cinecittà, che con questo risultato salgono al terzo posto: tuttavia è uno stop che non inficia la settima piazza biancorossa e la continuazione del sogno playoff. Nella poule-salvezza perde la testa del girone ildi coach Giovanni Lunghini, che alza bandiera bianca contro Jesolo e scivolando al terzo posto alle spalle dei lagunari e di Bergamo, a valanga sul parquet di Montebelluna: sabato si andrà sul parquet di quest’ultima, per riprendere il filo del discorso dopo 2 ko consecutivi.