Ildifforme.it - Ozric Tentacles allo Spazio Rossellini Jazz

Il gruppo inglese sarà il 1° aprile per un concerto space rock: un concentrato altamente psichedelico di melodie elettroniche, riff chitarristici in stile hard rock e linee di basso in stile funky