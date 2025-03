Anteprima24.it - Ottaviano, il sindaco: “Basta fiction nell’ex castello di Cutolo”

Tempo di lettura: 2 minuti“Riteniamo che la narrazione proposta non sia in linea con l’immagine di rinascita e progresso che oggi rappresenta”: ildel Comune del Napoletano, Biagio Simonetti, “motiva così – scrive oggi Il Mattino – la scelta di negare alla casa di produzione ‘Stand by me’ l’autorizzazione a girare scene di una serie televisiva nel Palazzo Mediceo e lungo alcune strade di: corso Umberto e via delle Rose, la zona dove vive la famiglia del defunto boss Raffaele”.‘O professore, morto in carcere nel 2021, nacque anel 1941: ilmediceo venne acquistato dal boss, che lo abitò solo per pochi mesi, e poi confiscato.La serie tv intende raccontare la vicenda del vicequestore Antonio Ammaturo, “ucciso nel 1982 per mano delle Br ma con il beneplacito – ricorda il quotidiano – di Raffaele, al quale il poliziotto aveva arrestato il figlio”.