Ostia, carcere per il piromane che ha appiccato gli incendi negli stabilimenti

, 31 marzo 2025 – Custodia cautelare inper il ventiquattrenne senza fissa dimora fermato per gliin diversibalneari di. Al termine dell’interrogatorio, il gip di Roma ha infatti convalidato il fermo e applicando la custodia cautelare in.Davanti al giudice il ragazzo ha ammesso nuovamente di essere l’autore dei roghi, come aveva già fatto davanti al pm Stefano Opilio giovedì scorso, quando aveva detto di avergli“per tristezza, per frustrazione” e di aver fatto tutto da solo.Il giovane era stato fermato mercoledì dagli investigatori della squadra mobile della questura di Roma mentre scappava da un lido dove aveva poco primauno. Ha confessato di aver provocato gliutilizzando una bomboletta spray e un accendino.