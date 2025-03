Quotidiano.net - "Ossigeno alle aziende del territorio. Stanziati 17 miliardi"

PRONTI A INVESTIRE nelle realtà più promettenti italiane, ed emiliano-romagnole in particolare, per assicurarne la crescita. Roberto Ardagna (nella foto a fianco), vice-chairman di Investindustrial, spiega le modalità operative del fondo. Che cosa fa esattamente Investindustrial e quale ruolo avete nell’aiutare le imprese? "Investindustrial ha ereditato la cultura di un gruppo industriale familiare che nasce nel 1890 e che ha contribuito attivamente alla storia imprenditoriale italiana degli ultimi 135 anni. Siamo un gruppo europeo di riferimento nel settore degli investimenti, con circa 17di euro di fondi raccolti. Da oltre 30 anni affianchiamo lefamiliari di elevata qualità, in prevalenza italiane, offrendo supporto operativo e industriale per favorirne la crescita sostenibile e l’espansione internazionale.