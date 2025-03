Thesocialpost.it - “Ospedale lager”. Milano, come hanno trovato la 90enne: la denuncia del Giornale d’Italia

Ilsta portando avanti la sua inchiesta negli ospedali italiani, nello specifico a, perre le condizioni di alcuni pazienti. E subito spunta un nuovo caso di presunta negligenza nei confronti dei più anziani. Durante la sua terza visita in undi, un collaboratore dehauna paziente ultranovantenne, ricoverata per bronchite, in uno stato preoccupante: ancora sedata, incapace di parlare e con segni evidenti di contenimento fisico. La donna, visibilmente debole, è stata trovata con i polsi legati, seppur slegati dalla sponda del letto, un chiaro segnale che era stata precedentemente immobilizzata,il giornalista. Perché una persona così fragile viene contenuta fisicamente nonostante la sedazione? Si chiedono.Leggi anche: Guerra, chi verrebbe chiamato alle armi nel caso l’Italia entrasse in un conflittoL’inchiesta punta a porre l’accento sulle pratiche di gestione dei pazienti non autosufficienti.