Anteprima24.it - Ospedale di Vallo della Lucania, la denuncia del Nursind: “Mancano 80 infermieri e 100 operatori socio sanitari”

Tempo di lettura: 2 minutiIl personaleo dell’San Luca diè ormai allo stremo.e tecnici, e chi è in servizio è costretto a turni massacranti senza nemmeno vedersi riconosciute le ore di straordinario. Una situazione insostenibile, che ilSalernocon forza.“La carenza di personale sta mettendo in ginocchio l’– dichiara Biagio Tomasco, segretario generale delSalerno – molti reparti sono stati chiusi, accorpati o ridimensionati e i posti letto attivi sono molti meno di quelli previsti. Chi lavora in corsia lo fa con grande sacrificio, ma non può reggere a lungo senza aiuti concreti”.Secondo il sindacato, servirebbero almeno 80e 100in più per garantire un servizio adeguato, ma la situazione è ancora più grave se si considerano i reparti mai attivati.