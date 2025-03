Tvplay.it - Osimhen e l’intreccio a tinte bianconere: terremoto nel mercato Napoli

Leggi su Tvplay.it

L’attaccante nigeriano potrebbe far partire un effetto domino a livello di attaccanti incredibile quest’estateSarà un estate di calcioricca di colpi di scena, specialmente per il reparto offensivo. Il famoso “valzer degli attaccanti” sta per cominciare dato che molte società, italiane e non, sono alla ricerca del profilo giusto per la pesantissima maglia numero nove.nel(Lapresse) – tvplay.itTra giocatori che non hanno convinto e voglia di rinnovarsi, i top club di tutta Europa starebbero cominciando a fare i conti con le occasioni di. Uno dei nomi che inevitabilmente colorerà le pagine dei giornali per diversi mesi è quello di Victor.L’eroe del terzo Scudetto delha chiuso come peggio non poteva la sua esperienza in Campania per quanto riguarda il lato umano lasciando senza troppi giri di parole il Maradona.