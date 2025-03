Tvplay.it - Orsolini in una Big di Serie A per 21 milioni, addio al Bologna

Leggi su Tvplay.it

Riccardoè uno dei principali talenti della nostraA. E in estate potrebbe scatenarsi il mercato nei suoi confronti. L’ultimo turno diA ha visto grandi e interessanti sfide, emozioni a più riprese e le prime sentenze. La sconfitta del Milan al Maradona chiude i giochi per i rossoneri in chiave Champions, visto anche le contemporanee vittorie di, Juventus, Roma e Fiorentina. La lotta Champions è più accesa che mai ed al momento vede al quarto posto ildi Vincenzo Italiano e di un super Riccardoin una Big diA per 21al(Lapresse) TvPlayNelle ultime settimane ci sono state molte polemiche per la mancata convocazione di Luciano Spalletti di, per il doppio confronto con la Germania. Un talento incredibile quello di, tempo fa lo acquistò la Juve ma il giocatore si rivelò troppo acerbo per quei livelli e solo aRiccardo ha trovato la sua consacrazione.