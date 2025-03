Lortica.it - Oroscopo settimanale – Dal 31 Marzo al 6 Aprile

“Nuova settimana, stessi problemi. ma con più sarcasmo!”Le stelle ti osservano, ridacchiano e prendono appunti sui tuoi errori. Qualcuno avrà una settimana da urlo (non di gioia, eh), altri dovranno solo sopravvivere fino a venerdì. Scopri cosa ha in serbo per te l’universo (e preparati al peggio). Ariete(21– 19)La pazienza non è il tuo forte, e questa settimana ne servirà a chili. Gente lenta, decisioni rimandate, riunioni inutili. Prova a non urlare contro il primo malcapitato: ci sono leggi contro l’aggressione verbale, sai? Toro(20– 20 maggio)Ti aspettavi una settimana tranquilla, ma il destino ha deciso che ti serve un po’ di “divertimento”. Spoiler: non sarà divertente. Affronta gli imprevisti con calma e ricorda che almeno il cibo non ti tradirà mai.