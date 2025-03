Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: le previsioni astrologiche del 1° aprile 2025

Cosa prevede l'diFox per il 1°? Non è un Pesce d'se questa giornata presenta, per tutti i segni zodiacali, opportunità di crescita e momenti di riflessione importante. Le energie cosmiche invitano a essere sinceri con noi stessi e a compiere quelle scelte che rimandiamo da tempo. Approfondiamo lediFox di martedì 1°, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere unaccurato.1°Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - La tua energia vitale è al massimo livello, rendendoti particolarmente carismatico negli incontri sociali. Approfitta di questa spinta cosmica per migliorare i rapporti interpersonali. Attenzione però alle spese impulsive: potresti pentirti di acquisti non necessari.